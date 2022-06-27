Ник Кирьос назвал одного из самых опасных соперников на траве
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что считает шотландца Энди Маррея одним из самых опасных соперников на траве. Австралиец заявил, что не хотел бы встретиться с Энди на Уимблдоне.
«Я думаю, что Энди — один из самых опасных игроков на траве. Учитывая, как он может справляться со скоростью, приёмом мяча, подавать, подрезать, он — один из лучших. Главное, чтобы его тело позволило ему хорошо играть.
В общем, я бы вообще не хотел с ним встретиться на траве. При этом я сейчас играю в отличный теннис. Вряд ли можно играть лучше на траве», — цитирует Кирьоса Independent.
Ранее Маррей заявил, что поставил себе цель выиграть Уимблдон. При этом в последние годы шотландца мучили многочисленные травмы.
Новость по темеКирьос: странно, что на Уимблдоне не сыграет Медведев
Комментарии
- 27 июня 2022
-
00:53
-
00:45
-
00:44
- 26 июня 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:25
-
15:35
-
13:59
-
13:40
-
13:27
-
13:17
-
12:58
-
12:32
-
12:03
-
11:48
Партнерский контент