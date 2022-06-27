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Ник Кирьос назвал одного из самых опасных соперников на траве

Ник Кирьос назвал одного из самых опасных соперников на траве
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Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что считает шотландца Энди Маррея одним из самых опасных соперников на траве. Австралиец заявил, что не хотел бы встретиться с Энди на Уимблдоне.

«Я думаю, что Энди — один из самых опасных игроков на траве. Учитывая, как он может справляться со скоростью, приёмом мяча, подавать, подрезать, он — один из лучших. Главное, чтобы его тело позволило ему хорошо играть.

В общем, я бы вообще не хотел с ним встретиться на траве. При этом я сейчас играю в отличный теннис. Вряд ли можно играть лучше на траве», — цитирует Кирьоса Independent.

Ранее Маррей заявил, что поставил себе цель выиграть Уимблдон. При этом в последние годы шотландца мучили многочисленные травмы.

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