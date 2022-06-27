Серена Уильямс: Надаль вдохновлял во всём, что он делал в этом году

Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась об испанском теннисисте, четвёртой ракетке мира Рафаэле Надале.

«Я всегда была фанатом Рафаэля Надаля, поэтому очевидно, что я всегда болею за него. Он действительно вдохновлял во всём, что он делал в этом году. И у него ещё много дел», — приводит слова Серены Уильямс Tennis World USA.

Ранее Надаль сообщил, что готовится принять участие в Уимблдоне-2022, который пройдёт с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Напомним, сразу после победы на Открытом чемпионате Франции — 2022 испанец прошёл радиочастотное лечение стопы.

Отметим, в нынешнем сезоне испанец претендует на календарный «Шлем». Ранее он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос».