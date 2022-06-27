Мария Саккари: я — одна из лучших в мире, моя цель — победа на Уимблдоне
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Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала об амбициозных целях на Уимблдоне. Пятая ракетка мира призналась, что она намеревается выиграть турнир «Большого шлема», который стартовал сегодня в Англии.
«Я — одна из лучших теннисисток в мире. Приехала сюда, чтобы победить на Уимблдоне. Я была третьей ракеткой мира, сейчас — пятая. Конечно, есть давление, но когда, если не сейчас? Чем ты становишься лучше, тем большее давление оказывается, тем больше ожиданий у болельщиков. Нынешний год очень длинный. Мы играем 10–11 месяцев. Понятно, что нельзя быть на пике формы постоянно.
Для всех Уимблдон очень важен. И совершенно не имеет значения, какая там ситуация с очками на турнире», — цитирует Саккари iNews.
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