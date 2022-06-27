Марин Чилич внезапно снялся с Уимблдона-2022

Чемпион US Open – 2014, 17-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022. Его место в сетке в качестве лаки-лузера займёт португалец Нуну Боргес.
«Ребята, с грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на COVID-19. Я самоизолировался и надеялся, что буду готов к старту турнира, но, к сожалению, всё ещё чувствую себя плохо и не могу конкурировать на своём уровне. Мне очень тяжело покидать Уимблдон и завершать свой сезон на траве таким образом. С нетерпением жду новых соревнований на траве в следующем году!» — написал Чилич в своих социальных сетях.
Отметим, что на прошедшем «Ролан Гаррос» 33-летний Чилич неожиданно дошёл до полуфинала, по пути обыграв россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Также Марин хорошо провёл единственный турнир на траве: он дошёл до полуфинала турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
- 27 июня 2022
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