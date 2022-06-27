Джокович объяснил сложности в стартовом матче на Уимблдоне
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. На старте турнира действующий победитель обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Джокович признал, что у него не всё получалось в этой встрече.
«Нужно отдать должное сопернику, он сыграл в хороший теннис. Я сам не играл на подготовительных турнирах, поэтому сперва чувствовал себя не очень комфортно. Квон талантлив, было нелегко его обыграть. Но меня в нужные моменты выручала подача. Я не знаю, что было бы, если бы я не сделал брейк в третьем сете.
Я сыграл не лучшим образом, но мне давались нужные удары, когда это было необходимо. Подача меня спасала», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо.
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