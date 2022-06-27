Светлана Кузнецова опубликовала трогательный пост в честь своего 37-летия

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в социальных сетях пост в честь своего дня рождения. Сегодня, 27 июня, Кузнецовой исполнилось 37 лет.
«У меня наступил Новый год… Без лукавства скажу, что моя жизнь как кинолента, с каждым годом узнаю себя по-новому, с каждым годом прошу моих близких справляться со мной – такой, какая я есть… Я очень стараюсь быть другой, но я не умею… Мечтаю прожить эту жизнь, чтоб было что вспомнить. P. S. Спасибо всем вам, кто рядом», — подписала фото Кузнецова.
Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой
Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции – 2009 и US Open – 2004. В последний раз она выходила на корт на Уимблдоне – 2021.
- 27 июня 2022
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