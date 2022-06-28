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Танаси Коккинакис высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем на Уимблдоне

Танаси Коккинакис высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем на Уимблдоне
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис поделился ожиданиями от матча с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем во втором круге Уимблдона. В первом круге Коккинакис обыграл представителя Польши Камиля Майхшака, а Джокович — представителя Республики Корея Квон Сон У.

«Не могу дождаться. Не могу дождаться этого. Да, я думал об этом матче. Я видел жеребьёвку. Я не из тех людей, которые не смотрят вперёд. Я знал, что сперва у меня будет тяжёлый матч, но понимал, что поставлено на карту.

Очевидно, это будет очень сложная задача. Он несколько раз побеждал здесь. Да, наверное, я не фаворит, скажем так. Но будет весело, и я надеюсь сыграть в свою игру. Он как кирпичная стена, и надо постараться победить его. Сам себя он не обыграет», — приводит слова Коккинакиса The New Daily.

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