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В ATP обратились к Маттео Берреттини, снявшемуся с Уимблдона. Он был одним из фаворитов

В ATP обратились к Маттео Берреттини, снявшемуся с Уимблдона. Он был одним из фаворитов
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Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом 11-й ракетки мира, итальянского теннисиста Маттео Берреттини. Ранее Берреттини сообщил, что вынужден сняться с Уимблдона из-за коронавируса.

«Поправляйся скорее», — отмечается в комментарии пресс-службы ATP под соответствующим постом Берреттини в соцсетях.

Маттео Берреттини считался одним из фаворитов Уимблдонского теннисного турнира — наряду с такими игроками, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль. В 2021 году Берреттини дошёл до финала Уимблдона, где проиграл Джоковичу.

Уимблдон-2022 закончится 10 июля.

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