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Тренер сестёр Уильямс заявил, что они не готовы завершить карьеру

Тренер сестёр Уильямс заявил, что они не готовы завершить карьеру
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Американский тренер Эрик Хетчман, который является тренером Винус Уильямс и Серены Уильямс, прокомментировал их будущее.

«Я не хочу говорить об их планах, но они определённо не готовы завершить карьеру. Слушай, они обе любят эту игру. Вы можете просто увидеть это в их глазах, эту страсть к теннису. Они обе чемпионки. Они обе любят усердно работать и работать. Серена и Винус сломали барьеры для женщин, которые играют в эту игру», — приводит слова Эрика Хетчмана New York Times.

Эрик является тренером Винус Уильямс с 2019 года, а тренером Серены всего пару месяцев, после того, как её бывший тренер Патрик Муратоглу стал работать с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Серена Уильямс выступит сегодня, 28 июня. В первом круге Уимблдона она встретится с французской теннисисткой Армони Тан. Винус Уильямс выступит на Уимблдоне в миксте с британцем Джейми Марреем.

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