Экс первая ракетка мира Наоми Осака отреагировала на расистский скандал вокруг Хэмилтона
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака отреагировала на скандальную ситуацию в Формуле 1, спровоцированную высказыванием трёхкратного чемпиона мира, бразильца Нельсона Пике в адрес британца Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». Нельсон назвал Льюиса «негиньо».
Осака сделала репост публикации Хэмилтона о случившемся. «Это больше, чем просто язык. Это архаичное мышление должно измениться, и ему нет места в нашем спорте. Меня окружали такие взгляды и цели всю мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы научиться. Пришло время действовать», — написал Хэмилтон в социальных сетях.
«Особое внимание на фразу «было много времени, чтобы научиться», — написала Осака.
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