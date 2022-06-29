Рафаэль Надаль отреагировал на слова Серены Уильямс о нём

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова в свой адрес со стороны 23-кратной победительницы ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Перед Уимблдоном Уильямс заявила, что является большой поклонницей Надаля.
«Во-первых, спасибо Серене за такие слова. Я читал их. Приятно слышать такое от, вероятно, одной из величайших спортсменок в истории.
Здорово, что она старается вернуться. Это лишь доказывает её страсть и любовь к игре. После всех её достижений и продолжительного периода с травмами вернуться очень сложно», — приводит слова Рафаэля пресс-служба ATP.
Вчера, 28 июня, Надаль вышел во второй круг Уимблдона, а Уильямс потерпела поражение в первом раунде.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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