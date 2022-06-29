«Давайте побыстрее». Ига Свёнтек торопилась посмотреть матч Надаля после своей победы
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек торопилась как можно скорее уйти с пресс-конференции, после того как одержала победу в первом круге Уимблдона, чтобы посмотреть матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Свёнтек — давняя поклонница Надаля.
Свёнтек спросили на пресс-конференции, не мешают ли ей следить за матчем Надаля, который играл в тот момент.
«Это правда. Давайте побыстрее (смеётся)», — ответила Ига.
Свёнтек добавила, что посмотрит матч Надаля по ТВ.
«Я обязательно посмотрю, если только он не закончит где-то через час (улыбается)», — сказала она.
Напомним, Надаль, как и Свёнтек, вышел во второй круг Уимблдона.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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