Стало известно, почему Серена Уильямс играла с пластырем на лице на Уимблдоне

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая накануне уступила в матче первого круга Уимблдона француженке Армони Тан со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10), использовала пластырь на лице из-за синусита, утверждает The Times. Многие болельщики обратили внимание, что 40-летняя американка вышла на корт с пластырями на щеках. Но не было понятно, какую функцию они выполняют.
По данным Times, такой медицинский пластырь позволяет бороться с симптомами.
О синусите Уильямс сообщила ещё в 2007 году. Тогда спортсменка рассказала, что из-за этой проблемы ей тяжело тренироваться и играть.
Синусит — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Синусит могут вызывать как вирусы, так и бактерии. Основными симптомами являются тяжесть в околоносовой или лобной области, боль при резких движениях головой, густые выделения из носа, повышенная температура.
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