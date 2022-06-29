Новак Джокович: непривитым нельзя въезжать в США. Но я слышал, что некоторым это удалось

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться, высказался о риске пропустить Открытый чемпионат США. Напомним, в страну запрещён въезд непривитым гражданам других государств.

«На данный момент непривитые люди не могут въезжать в США. Неофициально я слышал, что некоторым людям это удалось, — людям, которые не являются известными. Но я бы никогда даже не попытался поехать в США, если это не разрешено.

Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы не хотел вдаваться в это — вы понимаете почему», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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