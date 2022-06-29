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Новак Джокович ответил, испытывает ли особенные чувства, когда обыгрывает австралийцев

Новак Джокович ответил, испытывает ли особенные чувства, когда обыгрывает австралийцев
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович ответил, испытывает ли особенные чувства, выходя на матчи с австралийцами, после скандала на Australian Open – 2022.

Ранее Джокович (1) уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (79-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4, 6:2 во втором раунде Уимблдона-2022.

«Моя сконцентрированность была такой же, как и в любом другом матче, я просто пытался действовать согласно своей тактике и выполнить план на игру, чтобы выиграть. У меня не было какого-то отличного от обычного желания победить из-за того, что Танаси является австралийцем, совсем наоборот, у нас хорошие отношения. Он отличный парень, мы хорошо ладим за пределами корта. Конечно, мы оба хотим победить, когда выходим на корт, но я чувствовал, что мы относились друг к другу с уважением, это самое главное. Я не держу никакой обиды на тех, кто приезжает из Австралии», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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