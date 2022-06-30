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Онс Жабер высказалась о борьбе с Игой Свёнтек за статус первой ракетки мира

Онс Жабер высказалась о борьбе с Игой Свёнтек за статус первой ракетки мира
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Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала сражение с лидером рейтинга WTA, 21-летней полькой Игой Свёнтек за первое место в мировой классификации. В настоящий момент у Жабер 4340 очков, у Свёнтек — 8576.

«Я чувствую, что заслуженно занимаю второе место. Теперь я думаю о том, чтобы стать номером один. Чтобы догнать Игу Свёнтек, предстоит пройти долгий путь, но это не невозможно.

Я сделаю всё возможное, чтобы догнать её. Если я не сделаю этого в этом году, надеюсь, мне это удастся в начале следующего. Я чувствую, что заслуживаю быть номером два, но, чтобы быть номером один, надо играть на ещё более высоком уровне. И я чувствую, что действительно заслуживаю этого. Для меня самое главное — достичь того же уровня, на котором сейчас играет Ига, выигравшая 36 матчей подряд и завоевавшая шесть титулов», — приводит слова тунисской спортсменки BBC.

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