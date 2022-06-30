Джон Иснер впервые в карьере обыграл Энди Маррея. Ранее он проиграл британцу 8 матчей из 8
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37-летний американский теннисист Джон Иснер впервые в карьере победил экс-первую ракетку мира, британца Энди Маррея. До этого он проиграл ему восемь встреч из восьми.
В матче второго раунда 35-летний Маррей проиграл 37-летнему представителю США Джону Иснеру (20) со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продлилась 3 часа 18 минут. Двукратный победитель Уимблдона Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Иснера 36 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде Иснеру предстоит сразиться с 13-й ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером (10).
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