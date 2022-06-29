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Энди Маррей в четырёх сетах проиграл Джону Иснеру во втором круге Уимблдона-2022

Энди Маррей в четырёх сетах проиграл Джону Иснеру во втором круге Уимблдона-2022
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда 35-летний Маррей проиграл 37-летнему представителю США Джону Иснеру (20) со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продлилась 3 часа 18 минут. Двукратный победитель Уимблдона Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Иснера 36 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Примечательно, что Иснер впервые в карьере обыграл Маррея. Ранее Энди восемь раз побеждал американца.

В следующем раунде Иснеру предстоит сразиться с 13-й ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером (10).

Уимблдон (м). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 20:00 МСК
Энди Маррей
52
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 7 7 4  
6 		7 7 6 3 6  
             
Джон Иснер
24
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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