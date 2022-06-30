Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Третий теннисист снялся с Уимблдона-2022 из-за положительного теста на ковид

Третий теннисист снялся с Уимблдона-2022 из-за положительного теста на ковид
Комментарии

19-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут снялся с Уимблдона из-за коронавируса.

«Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время», — написал Баутиста-Агут у себя в «твиттере».

Таким образом, из-за снятия испанца в третий круг Уимблдона прошёл 109-й номер рейтинга ATP, колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан. Там он сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Брэндон Накашима (США).

Напомним, Роберто Баутиста-Агут – третий сеяный теннисист, снявшийся с турнира из-за ковида. Ранее из-за симптомов болезни свои выступления на турнире прекратили хорват Марин Чилич и итальянец Маттео Берреттини.

Провал британских чемпионов «Шлемов»! Турнирные расклады и сетка Уимблдона Провал британских чемпионов «Шлемов»! Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022