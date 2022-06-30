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Кори Гауфф одержала уверенную победу и вышла в следующий круг и Уимблдона

Кори Гауфф одержала уверенную победу и вышла в следующий круг и Уимблдона
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Американка Кори Гауфф во втором круге Уимблдона справилась с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Гауфф одержала победу со счетом 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 21 минуту. На счету Бузэрнеску один эйс, одна двойная ошибка, и ни одного возможного брейк-поинта. Кори Гауфф семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех возможных.

В третьем круге Гауфф встретится с американкой Амандой Анисимововой, которая в свою очередь обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) заявила, что отстраняет от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 22:25 МСК
Кори Гауфф
12
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Михаэла Бузэрнеску
127
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
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