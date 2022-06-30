Кори Гауфф одержала уверенную победу и вышла в следующий круг и Уимблдона

Американка Кори Гауфф во втором круге Уимблдона справилась с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Гауфф одержала победу со счетом 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 21 минуту. На счету Бузэрнеску один эйс, одна двойная ошибка, и ни одного возможного брейк-поинта. Кори Гауфф семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех возможных.

В третьем круге Гауфф встретится с американкой Амандой Анисимововой, которая в свою очередь обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) заявила, что отстраняет от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.