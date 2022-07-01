Матс Виландер рассказал, в чём Новаку Джоковичу нет равных на траве

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что 20-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу на траве нет равных в том, что касается защиты.
«То, что Новак делает лучше, чем кто-либо на травяном корте, — это защита. Защищаться на траве непросто. Роджер Федерер, конечно, был великолепен, но по-другому. Новак защищается в углу корта, но всё равно всякий раз как-то меняет удар. Потрясающе, как он может двигаться.
Удивительно, что он настолько сильно доверяет своей стойке на травяном корте. Ему легко двигаться так, как он это делает на грунте и на харде, — легко для него, не для нас. Но тот факт, что он может двигаться так на травяном корте, свидетельствует о его чувстве равновесия, о его гибкости и готовности никогда не останавливаться в движении», — приводит слова Виландера Eurosport.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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