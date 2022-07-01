Дзаламидзе: мне нравится каждая минута, проведённая на корте в качестве русской

Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая гражданство на грузинское, призналась в любви к России и рассказала, что ей нравится играть в качестве русской.

«Я выступала за Россию половину своей жизни. Большую часть времени играю в парном разряде с россиянками. Я люблю и Россию, и Грузию. В моей крови их поровну. Мне нравится каждая минута, проведённая на корте в качестве русской», — сказала Дзаламидзе в интервью France 24.

На Уимблдоне – 2022 в первом круге парного разряда дуэт Дзаламидзе / Крунич одержал победу в двух сетах над парой Фридзам / Ли со счётом 6:3, 7:5.

В пятницу, 1 июля, Дзаламидзе в паре с испанцем Давидом Вега-Эрнандесом провёдет на Уимблдоне – 2022 матч первого круга в миксте с дуэтом Павич / Мирза. Начало встречи – 16:00 мск.

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