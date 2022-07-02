Новак Джокович объяснил, почему не пожал руку судье после выхода в 1/8 финала Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил, почему не пожал руку судье на вышке после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2022.
Напомним, в третьем круге Джокович (1) разгромил соотечественника Миомира Кецмановича (25) со счётом 6:0, 6:3, 6:4. В следующем раунде Новак сразится с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном (WC), который имеет беспроигрышную серию на траве длиной в восемь матчей.
«Правда не пожал?! Ох, так вот почему он так на меня посмотрел. Я и задумался в тот момент, пожал ли я ему руку или нет… Прошу прощения, ничего личного.
Нам больше года запрещали пожимать друг другу руки. Думаю, это следствие этого», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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