«Напоминает мою победу над Сереной Уильямс восемь лет назад». Корне — об обыгрыше Свёнтек

37-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала победу над лидером женского тура Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2022 (6:4, 6:2). Ранее Свёнтек не проигрывала в официальных матчах с 16 февраля 2022 года.
«У меня нет слов. Это напоминает мою победу над Сереной Уильямс восемь лет назад на этом же корте. Это мой везучий корт.
Должна сказать, что я огромная поклонница Иги. Она такая талантливая, потрясающая теннисистка и лицо женского тенниса. Для меня большая честь обыграть её. Я живу и тренируюсь ради таких матчей, это меня мотивирует.
Она выиграла 37 матчей подряд, но если где её и можно победить, то на траве, где ей менее комфортно. Так что я верила в себя изо всех сил, была сосредоточена. И со мной была лучшая команда и лучшие болельщики.
Сейчас я провожу один из лучших сезонов в карьере. Получаю удовольствие от игры и хорошо чувствую себя физически», — сказала Корне в послематчевом интервью на корте.
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