«Я как хорошее вино». 32-летняя Корне — после победы над Свёнтек на Уимблдоне

37-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне высказалась о своей форме после победы над лидером женского тура, полькой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2022.

«Я как хорошее вино. Во Франции хорошее вино всегда хорошо выдерживается», — приводит слова Корне Tennis.com.

Напомним, первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла в первый раз с 16 февраля 2022 года. В третьем круге Уимблдона-2022 полька уступила французской теннисистке Ализе Корне в двух сетах (4:6, 2:6).

Победная серия Свёнтек составляла 37 матчей. Перед Корне последней, кто обыгрывал Игу, была представительница Латвии Елена Остапенко. Это случилось во втором круге хардового турнира в Дубае (6:4, 1:6, 6:7).

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