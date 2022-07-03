Циципас: Кирьос постоянно издевается. Не люблю хулиганов

Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения в третьем круге Уимблдона высказался о своём сопернике – австралийце Нике Кирьосе.



«Кирьос постоянно издевается – вот что он делает. Он занимается буллингом по отношению к соперникам. Наверное, он был хулиганом в школе. Я не люблю хулиганов. Мне не нравятся люди, унижающие других. В характере Кирьоса есть и хорошие черты, но есть и очень злая сторона, которая, если её раскрыть, в действительности может причинять много вреда окружающим. После каждого сыгранного мяча, после каждого моего очка сегодня я чувствовал, что по другую сторону сетки что-то происходит. Это его способ манипулировать соперником и заставить его отвлекаться. Ни один другой игрок не делает этого. Нет другого теннисиста, который всё время чем-то так расстроен и разочарован. Мне бы хотелось, чтобы однажды все мы собрались вместе и установили правило касательно разговоров, сделали наш спорт более чистым. Зачем говорить во время игры? В этом нет смысла. Ты просто выполняешь свою работу, а с другой стороны исходит шум без какой-либо явной причины», – цитирует Циципаса Reuters.



В ходе игры австралиец Кирьос «раскачивал» публику, арбитра на вышке и судей на линии, ругался на некомпетентное судейство и требовал у супервайзера дисквалифицировать Циципаса за то, что после второго сета грек выбил мяч в сторону трибун по примеру Джоковича на US Open – 2020.