Уимблдон вынужден увольнять сотрудников из-за худшей посещаемости турнира за 15 лет
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Уимблдон вынужден увольнять сотрудников из-за рекордно низкой посещаемости турнира за последние 15 лет, сообщает The Times.
Сообщается, что за первые четыре дня турнир посетили 153,1 тыс. зрителей. В связи с этим организаторы Уимблдона разослали электронное письмо работникам, в котором известили о том, что могут сократить персонал.
При этом говорится, что работники Уимблдона заявляют, что их увольняют из-за незначительных ошибок.
Отмечается, сотрудников увольняли за то, что они делали перерывы, чтобы посмотреть теннис, ходили в туалет без спроса и ели клубнику на рабочем месте.
Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн. Российских спортсменов не допустили на турнир.
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