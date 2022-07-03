Уимблдон вынужден увольнять сотрудников из-за худшей посещаемости турнира за 15 лет

Уимблдон вынужден увольнять сотрудников из-за рекордно низкой посещаемости турнира за последние 15 лет, сообщает The Times.

Сообщается, что за первые четыре дня турнир посетили 153,1 тыс. зрителей. В связи с этим организаторы Уимблдона разослали электронное письмо работникам, в котором известили о том, что могут сократить персонал.

При этом говорится, что работники Уимблдона заявляют, что их увольняют из-за незначительных ошибок.

Отмечается, сотрудников увольняли за то, что они делали перерывы, чтобы посмотреть теннис, ходили в туалет без спроса и ели клубнику на рабочем месте.

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн. Российских спортсменов не допустили на турнир.