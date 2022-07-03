Кирьос: у меня много друзей, а Циципаса не любят

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на слова греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который заявил, что австралиец постоянно издевается во время матчей.

«Я был бы очень расстроен, если бы проиграл кому-то две недели подряд. Может быть, ему стоит сначала придумать, как победить меня. Я просто думаю, что он заигрывает со мной, как будто у него серьёзные проблемы, очень серьёзные. Мне хорошо в раздевалке. У меня много друзей, просто чтобы вы знали. Я на самом деле один из самых любимых игроков. Я готов. А его не любят», — приводит слова Кирьоса The Guardian.

Кирьос обыграл Циципаса в третьем круге Уимблдона со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Сам матч сопровождался скандалами между двумя игроками.