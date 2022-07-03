«Я скучаю по нему. Пожалуй, он мой величайший соперник в истории». Надаль — о Федерере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

«Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему. Пожалуй, он мой величайший соперник в истории. Часы тикают для всех, и мы должны привыкнуть не видеть его поблизости. Надеюсь, мы выйдем ещё вместе на корт», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу. Недавно швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года.

Надаль и Федерер встречались друг с другом 40 раз в официальных матчах. Рафаэль одерживал победу 24 раза, Роджер — 16.