«Я скучаю по нему. Пожалуй, он мой величайший соперник в истории». Надаль — о Федерере
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.
«Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему. Пожалуй, он мой величайший соперник в истории. Часы тикают для всех, и мы должны привыкнуть не видеть его поблизости. Надеюсь, мы выйдем ещё вместе на корт», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу. Недавно швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года.
Надаль и Федерер встречались друг с другом 40 раз в официальных матчах. Рафаэль одерживал победу 24 раза, Роджер — 16.
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