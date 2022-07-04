Остапенко — о срыве в 1/8 финала Уимблдона: бесит, когда проигрываешь, хотя была лучше

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко объяснила эмоциональную реакцию на поражение от немки Татьяны Марии в 1/8 финала Уимблдона-2022. Покидая корт, она бросила бутылку с водой, из-за чего упал стул.
«Бесит, когда проигрываешь, хотя понимаешь, что была лучше и была фаворитом. Конечно, нахлынули эмоции. Я человек, это нормально. Я не буду говорить: «Всё нормально, я проиграла». Это не нормально.
Я эмоциональная и ненавижу проигрывать. Так что в этом нет ничего удивительного. Конечно, может быть, не стоило так делать. Но легко рассуждать и осуждать со стороны.
Это был мой матч, я должна была побеждать. Ей просто повезло, что она смогла отыграться. Конечно, я расстроена. Одно дело, если бы я проиграла потрясающей теннисистке, которая провела отличный матч. Но я проиграла сама. Я просто ошибалась. А она собирала мои ошибки – и так победила», — сказала Остапенко после матча.
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