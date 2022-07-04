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Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, где сразится с Янником Синнером

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, где сразится с Янником Синнером
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга Джокович (1) обыграл представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена (WC) со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету ван Рейтховена 20 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Для Джоковича это 25-й выигранный матч подряд на Уимблдоне, Новак прервал серию из восьми побед подряд ван Рейтховена.

За место в полуфинале действующий чемпион Джокович сразится с 13-й ракеткой мира, 20-летним итальянцем Янником Синнером (10).

Уимблдон (м). 4-й круг
03 июля 2022, воскресенье. 22:05 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6  
2 		6 1 2  
             
Тим ван Рейтховен
104
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен
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