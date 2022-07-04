Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 в 1/8 финала Уимблдона.
«Никогда раньше с ним не встречался, и он своего рода новое лицо в туре. Я знал, что это будет нелегко с такой подачей, большим талантом, отличным ударом, мощным форхендом, он может принести много проблем. Мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к его темпу», — приводит слова Джоковича Reuters.
За выход в финал Уимблдона Джокович встретится с 13-й ракеткой мира, 20-летним итальянцем Янником Синнером (10).
Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн. Действующим победителем турнира является Джокович.
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