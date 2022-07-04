Евгений Кафельников обратился к Анастасии Павлюченковой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников обратился к российской теннисистке Анастасии Павлюченковой. Он поздравил её с днём рождения. Вчера, 3 июля, Павлюченковой исполнился 31 год.
«С днём рождения», — написал Кафельников под постом Павлюченковой в соцсетях, в котором она показала свои праздничные фотографии.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Напомним, Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала и проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место после того, как потеряла очки за этот финал.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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