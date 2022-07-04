Чемпион Уимблдона жёстко раскритиковал Ника Кирьоса за поведение в матче с Циципасом

Победитель Уимблдона 1987 года в мужском одиночном разряде австралиец Пэт Кэш обрушился с критикой на другого австралийца Ника Кирьоса, который, по его мнению, неподобающим образом вёл себя в матче с греком Стефаносом Циципасом в третьем круге Уимблдона. Напомним, Кирьос оскорбил судью на Уимблдоне из-за того, что Циципас выбил мяч на трибуны.

«Это был абсолютный беспредел. Он довёл теннис до самого низкого уровня, насколько я могу судить, в том, что касается игрового мастерства, мошенничества, манипуляций, злоупотреблений, агрессивного поведения по отношению к судьям на вышке и линейным судьям. Ему повезло, что он закончил первый сет. Он должен был проиграть в первом сете. С этим нужно что-то делать. Это просто абсолютный цирк.

Это интересно? Да, возможно. Но сейчас это дошло до абсолютного предела», — приводит слова Кэша ABC, ссылаясь на эфир BBC.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: