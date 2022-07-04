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Серена Уильямс показала свежее фото с мужем

Серена Уильямс показала свежее фото с мужем
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На одном из снимков 40-летняя Уильямс изображена вместе со своим мужем, американским предпринимателем Алексисом Оганяном.

Фото: из личного архива серены уильямс

Фото: из личного архива серены уильямс

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир.

Ранее Матс Виландер объяснил, как Серена Уильямс ещё может выиграть турнир «Большого шлема».

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Также посмотрите видео, как Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:

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