Серена Уильямс показала свежее фото с мужем

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На одном из снимков 40-летняя Уильямс изображена вместе со своим мужем, американским предпринимателем Алексисом Оганяном.
Фото: из личного архива серены уильямс
Фото: из личного архива серены уильямс
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир.
Ранее Матс Виландер объяснил, как Серена Уильямс ещё может выиграть турнир «Большого шлема».
Также посмотрите видео, как Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
- 4 июля 2022
-
13:41
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:07
-
11:12
-
10:56
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:27
-
08:21
-
07:40
-
07:30
-
04:42
-
03:01
-
01:33
-
01:10
-
00:59
-
00:49
-
00:39
-
00:15
- 3 июля 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:32
-
23:28
-
23:14
-
23:14
-
22:43
-
22:24
-
21:48
-
21:40
-
21:11
-
21:03
-
20:28