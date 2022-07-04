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Елена Рыбакина победила Петру Мартич и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Елена Рыбакина победила Петру Мартич и вышла в четвертьфинал Уимблдона
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23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче четвёртого круга Уимблдона, в котором её соперницей была хорватка Петра Мартич, занимающая 80-е место в рейтинге WTA. Рыбакина обыграла Мартич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Рыбакина выполнила шесть эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%). У Мартич одна подача навылет, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трёх (66%).

В четвертьфинале Елена Рыбакина выйдет на корт с победительницей противостояния Ализе Корне (Франция) — Айла Томлянович (Австралия). Этот матч также состоится сегодня, 4 июля.

Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 15:10 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Петра Мартич
80
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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