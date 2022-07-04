Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, обыграв Алекса де Минора

43-я ракетка мира чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022

В матче четвёртого круга Гарин обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (27-я ракетка мира) со счётом 2:6, 7:5, 6:4, 4:6, 7:6 (10:6). Встреча продлилась 4 часа 38 минут. Гарин пять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 22. На счету Минора пять эйсов, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 11.

Отметим, Гарин взял реванш у Минора за поражение на прошлом турнире. 20 июня в 1/16 турнира в Истбурне Минор обыграл чилийца в двух сетах.



За место в полуфинале Гарин сразится с победителем пары Брэндон Накашима – Ник Кирьос. На момент написания новости в этом матче идёт четвёртый сет. Кирьос ведёт в матче со счётом 2:1.