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Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, обыграв Алекса де Минора

Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, обыграв Алекса де Минора
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43-я ракетка мира чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022

В матче четвёртого круга Гарин обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (27-я ракетка мира) со счётом 2:6, 7:5, 6:4, 4:6, 7:6 (10:6). Встреча продлилась 4 часа 38 минут. Гарин пять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 22. На счету Минора пять эйсов, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 11.

Уимблдон (м). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 13:05 МСК
Кристьян Гарин
43
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		5 7 7 6 7 10
6 		7 6 3 4 6 6
             
Алекс де Минор
27
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Отметим, Гарин взял реванш у Минора за поражение на прошлом турнире. 20 июня в 1/16 турнира в Истбурне Минор обыграл чилийца в двух сетах.

За место в полуфинале Гарин сразится с победителем пары Брэндон Накашима – Ник Кирьос. На момент написания новости в этом матче идёт четвёртый сет. Кирьос ведёт в матче со счётом 2:1.

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