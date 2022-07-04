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Первая ракетка мира Даниил Медведев показал, как проводит вынужденный отпуск

Первая ракетка мира Даниил Медведев показал, как проводит вынужденный отпуск
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев показал, как проводит время в вынужденном отпуске.

Медведев опубликовал видео, на котором он плавает в море близ Канн. «Немного веселья», — подписал видео Даниил.

Напомним, Медведев вынужден пропускать текущий Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков. В данный момент Даниил готовится к американской серии турниров, которые пройдут на харде.

Отметим, что в прошлом сезоне Медведев дошёл до 1/8 финала Уимблдона, где проиграл будущему полуфиналисту поляку Хуберту Хуркачу.

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