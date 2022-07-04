Гарин — о выходе в четвертьфинал Уимблдона: теперь моё любимое покрытие — трава

43-я ракетка мира чилийский теннисист Кристьян Гарин, обыгравший в 1/8 финала Алекса де Минора, поделился эмоциями от победы.
«Честно говоря, у меня сейчас нет слов. Я просто отдал всё, что у меня есть. Это был очень тяжёлый бой. Это была битва. Думаю, что Алекс – невероятный игрок, для меня один из лучших на траве.
Я устал. Просто выложился на все сто. Никто не знает, что может случиться на тай-брейке. Я старался быть агрессивным, шёл к сетке и со своей подачей тоже старался быть агрессивным. Думаю, это было ключевым моментом.
Это так необычно. Я упорно трудился всю жизнь, чтобы занять это место. Уимблдон – это моя мечта. Я всегда говорил, что это мой любимый турнир, мне нравится быть здесь, в Лондоне. Это потрясающе. Для меня это мечта – попасть в четвертьфинал. Я усердно работаю каждый день, чтобы присутствовать на таких турнирах. Постараюсь отдохнуть и выложиться на все сто в следующем раунде.
Теперь моё любимое покрытие – трава! Наш вид спорта такой. Я усердно работаю каждый день», – цитирует Гарина официальный сайт ATP.
- 4 июля 2022
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