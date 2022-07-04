Кирьос — о критике за поведение в матче с Циципасом: мне плевать, я просто смеюсь

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как относится к критике, обрушившейся на него после матча 1/8 финала Уимблдона-2022 с греком Стефаносом Циципасом. Поединок выиграл Кирьос со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

Первым на Ника пожаловался сам Циципас. «Он занимается буллингом по отношению к соперникам. Наверное, он был хулиганом в школе. Я не люблю хулиганов», — сказал Стефанос. Позднее с теми же формулировками к критике подключились другие эксперты.

«Если честно, мне плевать. Ну типа я просто смеюсь. Мы с моей командой постоянно шутим на эту тему. Это забавно.

Я просыпаюсь, читаю всякое и смеюсь. И я ничего не забываю – помню всё, что про меня говорили три-четыре года назад. И сейчас я очень собой доволен. Я вышел в четвертьфинал Уимблдона и знаю, что многих это бесит (улыбается)», — сказал Кирьос на послематчевой пресс-конференции.