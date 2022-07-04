Бадоса — о поражении от Халеп: обычно я так много не ошибаюсь

Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала поражение в четвёртом круге Уимблдона-2022 от румынки Симоны Халеп.



«Я играла агрессивно и слишком много ошибалась. Бывают дни, когда всё летит в линии, а бывают – как сегодня, когда всё летит в аут. Но обычно я так много не ошибаюсь. Это меня даже удивило.

Грустно. На второй неделе «Большого шлема» хочется выступить хорошо, а у меня не получилось. Нужно это принять», – сказала Бадоса на пресс-конференции.

В матче четвёртого круга Халеп, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу Испании четвёртую ракетку мира Паулу Бадосу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 2 минуты. Халеп три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы один эйс, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.



Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.