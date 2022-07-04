Надаль – 3-й теннисист, одержавший победы в первых 18 играх на ТБШ в течение одного сезона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл Ботика ван де Зандсхулпа в 1/8 финала Уимблдона. Эта победа стала для него 18-й на Турнирах «Большого шлема» в этом сезоне.



Таким образом, он стал третьим игроком, достигшим отметки в 18 побед в первых 18 играх на ТБШ в течение одного сезона. Надаль повторил достижения Рода Лэйвера (в 1969 году) и Новака Джоковича (в 2021-м).



Напомним, в матче четвёртого круга Надаль (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 24 минуты.



В четвертьфинале 36-летний испанец сыграет с американцем Тейлором Фритцем, занимающим 14-ю строчку в рейтинге. Напомним, Фритц – единственный игрок в сетке, не проигравший ни одного сета.