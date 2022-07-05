Матс Виландер назвал главное достижение Роджера Федерера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, какое достижение считает главным в карьере 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера.
По словам Виландера, его впечатлило, что Федерер, родившийся в 1981 году, уже в солидном возрасте дважды выиграл Australian Open (2017, 2018) и один раз — Уимблдон (2017).
«Он не выигрывал четыре, пять или шесть лет, а затем внезапно выиграл Австралию, Уимблдон, а затем снова Австралию в 2018 году. Думаю, что с точки зрения тенниса это, вероятно, его самое большое достижение, потому что он сражался с поколением, которое на пять или шесть лет моложе. И почти ни один игрок в истории не мог идти в ногу с поколением, которое стучится в дверь, потому что игра развивается в одном направлении», — приводит слова Виландера Eurosport.
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