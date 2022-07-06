Кэмерон Норри высказался о предстоящем полуфинале с Новаком Джоковичем на Уимблдоне
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Британский теннисист Кэмерон Норри поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдонского турнира, в котором его соперником станет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович. Матч Джокович — Норри состоится завтра, 7 июля.
«Здорово получить такого соперника. Но становится только сложнее. Я собираюсь выйти и насладиться матчем.
Уверен, вы поддержите меня. Уверен, вы это сделаете… С нетерпением ожидаю этого. Сейчас я не могу насладиться этим как следует. Надо готовиться к Новаку через пару дней», — приводит слова Кэмерона Норри пресс-служба ATP.
Напомним, Джокович — действующий чемпион Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.
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