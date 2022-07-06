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Тренер Надаля — о Фритце: Тейлор — многообещающий игрок, и он очень опасен на траве

Тренер Надаля — о Фритце: Тейлор — многообещающий игрок, и он очень опасен на траве
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Франсиско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мыслями о сопернике своего подопечного по четвертьфиналу Уимблдона-2022 Тейлоре Фритце.

«Тейлор — очень многообещающий игрок. Сегодня его игра сильно продвинулась вперёд, совсем недавно он показал свои лучшие результаты. Сейчас он неплохо бьёт по мячу. Раньше у него были проблемы с подвижностью. Сегодня он двигается намного лучше, и поэтому его рейтинг вырос. Он очень опасен на траве, сильно бьёт по мячу. У нас должен быть отличный матч, — приводит слова Франсиско Ройга ATP Tour.

Напомним, испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в рамках четвёртого круга представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). В четвертьфинале соперником испанца стал американец Тейлор Фритц. Встреча состоится 6 июля.

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