Рублёв — о поддержке со стороны ATP: мы допущены играть, и спасибо им большое за это

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ATP поддерживает теннисистов из России.
«ATP нас в целом поддерживает. Мы допущены играть, и спасибо им большое за это. А что касается каких-то дальнейших действий — я не знаю, потому что ни на каких встречах не присутствую. На данный момент, насколько я знаю, ко всем основным турнирам мы (россияне) допущены и можем играть», — приводит слова Рублёва телеграм-канал Максима Янчевского.
Напомним, Рублёв вынужден пропускать текущий Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.
Восьмую ракетку мира мы можем скоро увидеть на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Турнир пройдёт с 30 июля по 7 августа. Вместе с Андреем на турнире выступят австралиец Ник Кирьос, американец Тейлор Фритц, болгарин Григор Димитров и другие.
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