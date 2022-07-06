Экс первая ракетка мира дал несколько советов соперникам Ника Кирьоса

Экс первая ракетка мира, шведский теннисист Матс Виландер дал несколько советов соперникам австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«Вы должны понимать, что, когда Кирьос начнёт свой контролируемый хаос, это, скорее всего, будет означать то, что он играет лучше. Самое главное — быть готовым к этому.

Не беспокойтесь, не слушайте, что говорит Ник, не смотрите на него. Играйте в теннисный мяч, который летит на вас, и знайте, что парень, который ударяет его на вас, является одним из самых талантливых игроков всех времён.

Он буквально гений, когда дело доходит до ощущения, тактики и попадания в нужное время. Вы просто должны закрыть это и надеть повязку на глаза. Делайте то, что вы можете сделать как игрок, и не беспокойтесь о том, что происходит на другой стороне», — приводит слова Виландера Eurosport.

Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин. Теннисисты встретятся друг с другом в рамках четвертьфинала Уимблдона-2022 6 июля.