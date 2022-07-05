Перед четвертьфиналом ТБШ в Британии против Кристьяна Гарина о себе напомнила его бывшая.

Кирьоса вызвали в суд прямо во время Уимблдона. Его обвинили в нападении на девушку

За Ником Кирьосом давно закрепилась репутация дерзкого и нахального теннисиста. Лишь пару дней назад австралиец в очередной раз конфликтовал со Стефаносом Циципасом, а ранее плюнул в болельщика с первых рядов на старте Уимблдона. Да и попадает в повестку игрок чаще после подобных инцидентов, нежели из-за титулов или громких побед — Ник впервые с 2014 года в 1/4 мэйджора.

Несдержанность он списывает на свой характер и внушает окружению, что принимать его нужно таким, какой он есть. Согласен ли с этим Циципас, который накануне буквально назвал его абьюзером? Как, впрочем, и экс-теннисист, чемпион Уимблдона Пэт Кэш?

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Вне корта на Ника также сыпятся обвинения. Австралийский теннисист предстанет перед судом Канберры в августе — он подозревается в нападении на бывшую девушку и модель Кьяру Пассари. Его Ник якобы совершил в конце прошлого года.

«Полиция ACT может подтвердить, что 27-летний Кирьос должен предстать перед судом 2 августа по одному обвинению в нападении после инцидента в декабре 2021 года», — говорится в заявлении полиции.

Объявление было сделано накануне его четвертьфинального поединка на Уимблдоне против 43-й ракетки мира из Чили Кристьяна Гарина. Как сообщает издание The Herald, когда утром появились новости об обвинении, Ник был на тренировочном корте.

Его команда уже думает об ответной публикации заявления до того, как игрок выступит на пресс-конференции после битвы с Гарином. Адвокат Ника Джейсон Моффет заверил, что его уже проинформировали по этому поводу — это в контексте семейных отношений.

«Характер обвинения серьёзен, и Ник Кирьос очень серьёзно относится к этому утверждению. Учитывая, что дело находится на рассмотрении суда, на данном этапе у него нет комментариев, но в нужный момент мы выпустим пресс-релиз».

Ник Кирьос Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Обвинения берут начало ещё в 2021-м — в декабре прошлого года Пассари публично обвинила его в неверности во время отношений, а также поделилась подробностями скандального инцидента, произошедшего в отеле в австралийской Аделаиде. Тогда сотрудники местной полиции были вынуждены расселить пару по разным номерам из-за их словесной перепалки.

Пассари опубликовала в «сториз» скриншоты с переписками с Кирьосом. В частности, она заявила о многочисленных изменах Кирьоса, одну из которых Ник якобы оправдал тем, что его поцеловал друг. По словам девушки, Кирьос во время отношений с ней вёл интимную переписку с известной певицей Ритой Орой и хвастался этим друзьям.

«Я уволилась с работы и переехала из своей квартиры, чтобы путешествовать с ним, а он постоянно меня унижал, называл «бездельницей, ленивой и безработной неудачницей», — призналась Пассари. «В реальной жизни он такой же, как на корте, возможно, даже хуже», — добавила девушка.

Ник Кирьос Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В опубликованных переписках Кирьос называет Пассари «позором», «ядовитой», а также рекомендует ей найти нового мужчину. «Ты говоришь мне пойти и покончить с собой, для тебя это шутка?» — ответила Кьяра на одно из оскорблений теннисиста.

Видимо, конфликт бывшая пара так и не решила, и девушка захотела напомнить о себе в канун 1/4 Уимблдона, когда Ник находится в одной победе от вероятного полуфинала с Рафаэлем Надалем. Пока же ни организаторы Уимблдона, ни боссы мужского тура ситуацию не комментируют.