Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ник Кирьос предстанет перед судом сразу после Уимблдона: заявление в полицию Канберры подала бывшая девушка теннисиста

Кирьоса вызвали в суд прямо во время Уимблдона. Его обвинили в нападении на девушку
София Колодкина
Ника Кирьоса обвинили в нападении на девушку
Комментарии
Перед четвертьфиналом ТБШ в Британии против Кристьяна Гарина о себе напомнила его бывшая.

За Ником Кирьосом давно закрепилась репутация дерзкого и нахального теннисиста. Лишь пару дней назад австралиец в очередной раз конфликтовал со Стефаносом Циципасом, а ранее плюнул в болельщика с первых рядов на старте Уимблдона. Да и попадает в повестку игрок чаще после подобных инцидентов, нежели из-за титулов или громких побед — Ник впервые с 2014 года в 1/4 мэйджора.

«Ему всегда это сходит с рук». Жаркий поединок Кирьос — Циципас перерос в словесную дуэль «Ему всегда это сходит с рук». Жаркий поединок Кирьос — Циципас перерос в словесную дуэль

Несдержанность он списывает на свой характер и внушает окружению, что принимать его нужно таким, какой он есть. Согласен ли с этим Циципас, который накануне буквально назвал его абьюзером? Как, впрочем, и экс-теннисист, чемпион Уимблдона Пэт Кэш?

Новость по теме
Чемпион Уимблдона жёстко раскритиковал Ника Кирьоса за поведение в матче с Циципасом

Вне корта на Ника также сыпятся обвинения. Австралийский теннисист предстанет перед судом Канберры в августе — он подозревается в нападении на бывшую девушку и модель Кьяру Пассари. Его Ник якобы совершил в конце прошлого года.

«Полиция ACT может подтвердить, что 27-летний Кирьос должен предстать перед судом 2 августа по одному обвинению в нападении после инцидента в декабре 2021 года», — говорится в заявлении полиции.

Объявление было сделано накануне его четвертьфинального поединка на Уимблдоне против 43-й ракетки мира из Чили Кристьяна Гарина. Как сообщает издание The Herald, когда утром появились новости об обвинении, Ник был на тренировочном корте.

Юная звезда из России и австралийская модель: главный шоумен ATP Кирьос сводил их с ума Юная звезда из России и австралийская модель: главный шоумен ATP Кирьос сводил их с ума

Его команда уже думает об ответной публикации заявления до того, как игрок выступит на пресс-конференции после битвы с Гарином. Адвокат Ника Джейсон Моффет заверил, что его уже проинформировали по этому поводу — это в контексте семейных отношений.

«Характер обвинения серьёзен, и Ник Кирьос очень серьёзно относится к этому утверждению. Учитывая, что дело находится на рассмотрении суда, на данном этапе у него нет комментариев, но в нужный момент мы выпустим пресс-релиз».

Ник Кирьос

Ник Кирьос

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Обвинения берут начало ещё в 2021-м — в декабре прошлого года Пассари публично обвинила его в неверности во время отношений, а также поделилась подробностями скандального инцидента, произошедшего в отеле в австралийской Аделаиде. Тогда сотрудники местной полиции были вынуждены расселить пару по разным номерам из-за их словесной перепалки.

Пассари опубликовала в «сториз» скриншоты с переписками с Кирьосом. В частности, она заявила о многочисленных изменах Кирьоса, одну из которых Ник якобы оправдал тем, что его поцеловал друг. По словам девушки, Кирьос во время отношений с ней вёл интимную переписку с известной певицей Ритой Орой и хвастался этим друзьям.

«Я уволилась с работы и переехала из своей квартиры, чтобы путешествовать с ним, а он постоянно меня унижал, называл «бездельницей, ленивой и безработной неудачницей», — призналась Пассари. «В реальной жизни он такой же, как на корте, возможно, даже хуже», — добавила девушка.

Ник Кирьос

Ник Кирьос

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В опубликованных переписках Кирьос называет Пассари «позором», «ядовитой», а также рекомендует ей найти нового мужчину. «Ты говоришь мне пойти и покончить с собой, для тебя это шутка?» — ответила Кьяра на одно из оскорблений теннисиста.

Видимо, конфликт бывшая пара так и не решила, и девушка захотела напомнить о себе в канун 1/4 Уимблдона, когда Ник находится в одной победе от вероятного полуфинала с Рафаэлем Надалем. Пока же ни организаторы Уимблдона, ни боссы мужского тура ситуацию не комментируют.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022