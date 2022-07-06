Ким Клейстерс назвала теннисистку, которую она хотела бы тренировать

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс ответила на вопрос, кого она хотела бы тренировать. По словам Клейстерс, ей бы хотелось поработать с молодыми спортсменками; при этом она отдельно назвала 20-летнюю американку Аманду Анисимову.

«Это сложный вопрос. Может, молодую спортсменку… Эмму Радукану? Да, молодую спортсменку. Аманда Анисимова, девушки, которые хотят выйти на следующий этап. Те, с кем есть личностная связь.

Сейчас трудно выбрать что-то одно сразу. Но я думаю, что доверие и связь на личном уровне очень важны, если есть желание перейти к следующему шагу», — приводит слова Клейстерс Ubitennis.

Что едят теннисисты в перерывах матчей?