Ким Клейстерс назвала теннисистку, которую она хотела бы тренировать
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс ответила на вопрос, кого она хотела бы тренировать. По словам Клейстерс, ей бы хотелось поработать с молодыми спортсменками; при этом она отдельно назвала 20-летнюю американку Аманду Анисимову.
«Это сложный вопрос. Может, молодую спортсменку… Эмму Радукану? Да, молодую спортсменку. Аманда Анисимова, девушки, которые хотят выйти на следующий этап. Те, с кем есть личностная связь.
Сейчас трудно выбрать что-то одно сразу. Но я думаю, что доверие и связь на личном уровне очень важны, если есть желание перейти к следующему шагу», — приводит слова Клейстерс Ubitennis.
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