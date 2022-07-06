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Ким Клейстерс назвала теннисистку, которую она хотела бы тренировать

Ким Клейстерс назвала теннисистку, которую она хотела бы тренировать
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс ответила на вопрос, кого она хотела бы тренировать. По словам Клейстерс, ей бы хотелось поработать с молодыми спортсменками; при этом она отдельно назвала 20-летнюю американку Аманду Анисимову.

«Это сложный вопрос. Может, молодую спортсменку… Эмму Радукану? Да, молодую спортсменку. Аманда Анисимова, девушки, которые хотят выйти на следующий этап. Те, с кем есть личностная связь.

Сейчас трудно выбрать что-то одно сразу. Но я думаю, что доверие и связь на личном уровне очень важны, если есть желание перейти к следующему шагу», — приводит слова Клейстерс Ubitennis.

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