Тарпищев прокомментировал выход уроженки Москвы Рыбакиной в полуфинал Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход уроженки Москвы Елены Рыбакиной в полуфинал Уимблдона.

23-я ракетка мира, представительница Казахстана Рыбакина в четвертьфинальном матче одержала победу над Айлой Томлянович из Австралии со счётом 4:6, 6:2, 6:3. В полуфинале Рыбакина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Я не удивлён такому результату Лены, но я удивлён, что она не может выиграть турнир «Большого шлема», хотя у неё всё для этого есть. Судя по участникам полуфиналов, у неё неплохие шансы на победу. За счёт чего Рыбакиной удаётся показывать такой результат? Хорошая подача и отличная игра на задней линии. Она большая молодец, рад за неё», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.